Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 6 sıklette şampiyonlar belli oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilolarda final maçları yapıldı.

Türkiye'den 48 kiloda Ayşe Çağırır, Kazak boksör Alua Balkibekova'yı 3-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

52 kiloda Hindistan'dan Zareen Nikhat, 57 kiloda Tayvan'dan Yu-Ting Lin, 63 kiloda İrlandalı Amy Sara Broadhurst, 70 kiloda yine İrlandalı Lisa Edel O'Rourke ve 81 kiloda Litvanyalı Gabriele Stonkute, altın madalyaya ulaştı.

Madalyalar

Sıkletlere göre dereceye giren boksörler şöyle:

48 kilo:

Altın : Ayşe Çağırır (Türkiye)

Gümüş: Alua Balkibekova (Kazakistan)

Bronz: Aldana Florencia Lopez (Arjantin), Sevda Yuliyanova Asenova (Bulgaristan)

52 kilo:

Altın: Zareen Nikhat (Hindistan)

Gümüş: Jutamas Jitpong (Tayland)

Bronz: Zhaina Shekerbekova (Kazakistan), Caroline de Almeida (Brezilya)

57 kilo:

Altın: Yu-Ting Lin (Tayvan)

Gümüş: Irma Testa (İtalya)

Bronz: Karina Ibragimova (Kazakistan), Manisha (Hindistan)

63 kilo:

Altın: Amy Sara Broadhurst (İrlanda)

Gümüş: Imane Khelif (Cezayir)

Bronz: Parveen (Hindistan), Imane Khelif (Cezayir)

70 kilo:

Altın: Lisa Edel O'Rourke (İrlanda)

Gümüş: Alcinda Helena Panguane (Mozambik)

Bronz: Sema Çalışkan (Türkiye), Valentina Khalzova (Kazakistan)

81 kilo:

Altın: Gabriele Stonkute (Litvanya)

Gümüş: Oliwia Toborek (Polonya)

Bronz: Elif Güneri (Türkiye), Jessica Bagley (Avustralya)

Şampiyona yarın sona eriyor

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, yarın 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, altın madalya için mücadele edecek.

Sıkletlere göre eşleşmeler şöyle:

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)-Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)

54 kilo: Hatice Akbaş (Türkiye)-Lacramioara Perijoc (Romanya)

60 kilo: Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)-Rashida Shakilya Ellis (ABD)

66 kilo: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)-Charlie Cavanagh (Kanada)

75 kilo: Tammara Thibeault (Kanada)-Atheyna Bylon (Panama)

+81 kilo: Şennur Demir (Türkiye)-Khaija Mardi (Fas)