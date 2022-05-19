Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Sema Çalışkan - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda bronz madalya kazanan Sema Çalışkan, buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü olan milli boksör, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya takım halinde çok iyi hazırlandıklarını bildiren Sema, "Hocalarımız çok iyiydi, kamp dönemimiz çok iyi geçti. Ülkeme dünya üçüncülüğü kazandırdım. Bunun için mutluyum. Tabii ki altın madalya olmasını isterdim ama yine de bronz madalya için mutluyum. Daha iyisi için daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Sema, milli takımın 12 sıkletin 7'sinde madalya aldığını belirterek, "Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Takım halinde şampiyonluğu hedefliyorduk. Bunu başardığımızı erkenden söyleyebilirim. Yarınki final maçlarımızdan da altın madalyalar gelecek. Takım arkadaşlarımı kutluyorum, antrenörlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu olduğunu hatırlatan Sema, "Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç'a, federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ederim. İnşallah çok daha iyisini başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sema Çalışkan, şampiyonanın İstanbul'da düzenlenmesinin kendilerine olumlu yansıdığını belirterek, "Evimizde böyle bir şampiyonada mücadele etmek anlatılmaz bir duygu. Evimizde olması bizim için çok büyük bir avantajdı. Halkımız büyük bir ilgi ile bizi izledi ve destekledi." görüşlerini dile getirdi.

Hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayan milli boksör, "2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Buralar olimpiyatlara giden yolun basamakları. Bu basamakları iyi çıkmamız gerekiyor. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İnşallah Paris'te de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli boksör, 2018 Dünya Şampiyonası'nı da 64 kiloda bronz madalyayla tamamlamıştı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

81 kiloda bronz madalya kazanan milli boksör Elif Güneri:

"Kendi evimde şampiyon olmayı çok istiyordum ama maalesef nasibimizde üçüncülük varmış. Ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için mutluyum"

"Kadın Milli Takımı olarak her turnuvada iddialı olduk. Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum"

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda bronz madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, çok istediği altın madalyayı alamasa da Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü olan milli boksör, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok istediği altın madalyayı alamadığını belirterek, "Ülkemizde bir Dünya Şampiyonası yapılmasını uzun zamandır bekliyorduk. En son 2019'da bir Dünya Şampiyonası olmuştu. Bu, biraz ertelenmiş bir şampiyona. Çok iyi hazırlandık. Kendi evimde şampiyon olmayı çok istiyordum ama maalesef nasibimizde üçüncülük varmış. Ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için mutluyum." diye konuştu.

Yarı finale kadar iyi geldiğini anlatan Elif, "Yarı finale kadar güzel maçlar çıkardık, çok çekişmeli karşılaşmalar oldu. Yarı finale de iyi başlamıştım. İkinci rauntta puan kaybı oldu. Üçüncü rauntta iyiydim ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Maçı 3-2 kaybettim. Yapacağımız şey daha çok çalışmak. Demek ki eksiklerimiz var. Bunu milli takım antrenörlerimizle analiz edip eksiklerimizi kapatacağız. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Orada da iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Kadın Milli Boks Takımı'nın her turnuvada iyi sonuçlar aldığına değinen tecrübeli boksör, "Kadın Milli Takımı olarak her turnuvada iddialı olduk. İyi bir takıma sahibiz. Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Burada takım halinde şampiyon olacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı Türkiye'nin birer altın ve gümüş madalyayla tamamladığını hatırlatan Elif Güneri, "Olimpiyatta güzel işler başaran arkadaşlarımız bize çok güzel bir yol açtı. Onların büyükleri, ablalarıyım. Takımımızda bir aile ortamı var. Ocaktan beri milli takım kamplarındayız ve bir sorun yaşamadık. Hocalarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Daha iyisini yapacağımızı da biliyoruz. Genç ama tecrübeli bir takıma sahibiz. Bundan sonraki şampiyonalarda daha fazla ismimizi duyuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan milli boksör, 4. kez dünya üçüncüsü oldu.