Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 9. gününde akşam seansı tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada akşam seansında 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda yarı final maçları yapıldı.

Türkiye'den 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir ringe çıktı.

Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i net bir şekilde yenerek adını finale yazdırdı.

Taylandlı Preedakamon Tintabthai karşısında rahat bir maç çıkaran Hatice Akbaş da finale yükselen isim oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i net bir skorla eleyerek finale çıktı.

Ağır sıklette ise Şennur Demir, Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı 5-0'la mağlup ederek finale yükseldi.

Gündüz seansında ise 48 kiloda Ayşe Çağırır adını finale yazdırmıştı.

Tüm sıkletlerde yarı final müsabakalarının tamamlanmasıyla Türkiye'den 5 boksör, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Gündüz seansında 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri, yarı final maçlarını kaybederek bronz madalyada kalmıştı.

Final eşleşmeleri

Şampiyonada 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Sıkletlere göre eşleşmeler şöyle:

50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)-Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)

54 kilo: Hatice Akbaş (Türkiye)-Lacramioara Perijoc (Romanya)

60 kilo: Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)-Rashida Shakilya Ellis (ABD)

66 kilo: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)-Charlie Cavanagh (Kanada)

75 kilo: Tammara Thibeault (Kanada)-Atheyna Bylon (Panama)

+81 kilo: Şennur Demir (Türkiye)-Khaija Mardi (Fas)