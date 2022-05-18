Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi 5-0 yenerek finale yükseldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde de Bulgar Stanimira Petrova'yı eleyen Hatice, yarı finalde Taylandlı Tintabthai ile mücadele etti.

Müsabakaya iyi başlayan ve üstün bir oyun ortaya koyan Hatice, ilk 2 raundu 5-0 aldı. Yakaladığı avantajı iyi kullanan ve rakibinin geri dönmesine izin vermeyen milli boksör, üçüncü raundu 5-0, maçı da aynı skorla kazanarak finale yükseldi.

Hatice, 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından finale çıkan üçüncü milli boksör oldu.

Hatice Akbaş, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak final maçında Rumen Lacramioara Perijoc karşısında altın madalya arayacak.