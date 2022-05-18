Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O'Rourke'ye kaybetti ve bronz... - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O'Rourke'ye kaybetti ve bronz...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O'Rourke'ye kaybetti ve bronz...

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O'Rourke'ye kaybetti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, yarı final maçında İrlandalı rakibi Lisa Edel O'Rourke'ye kaybetti ve bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Boks, Spor, Haberler

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