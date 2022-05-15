Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

AA - Emrah Oktay - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 63 kilo son 16 tur maçında milli sporcu Gizem Özer, Yunan rakibi Olga Pavlina Papadatou'ya yenilerek elendi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 63 kilo son 16 tur maçında milli sporcu Gizem Özer, Yunan rakibi Olga Pavlina Papadatou'ya yenilerek elendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ilk maçında Moğolistan'dan Shinetsetseg Uranbileg'i eleyen Gizem, son 16 turunda Papadatou ile karşılaştı.

Müsabakaya tutuk başlayan Gizem Özer, ilk raundu 3-2 geride kapattı. Rakibinin ataklarına karşılık veremeyen milli boksör, ikinci raundu da 5-0 kaybetti. Son rauntta maçı çevirmek için büyük bir mücadele sergileyen Gizem, bunu gerçekleştiremedi ve maçı 5-0 kaybetti.

Bu sonuçla Gizem, Dünya Şampiyonası'na veda etti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Milli Sporcu, Türkiye, Yunan, Boks, Spor, Haberler

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