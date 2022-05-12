Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kilo ilk tur maçında Alman rakibi Zeina Nassar'ı yenen Hatice Akbaş, altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 54 kilo ilk tur maçında Alman rakibi Zeina Nassar'ı mağlup eden Hatice, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hatice, "Benim için ortada giden bir maçtı. Rakibimden üstün olsam da bu gerçek performansım değildi. İlk maçım olduğu için heyecanlıydım. İlk maçın atmosferi farklı oluyor. Önümdeki maçlarda daha güzel performans göstereceğim." diye konuştu.

Son 16 turundaki rakibi Ermenistan'dan Ekaterina Sycheva'yı tanımadığını dile getiren Hatice, "Türk halkına destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu, bizi daha fazla motive etti. Rakibimi tanımıyorum ama kazanacağıma inanıyorum. Altın madalyayı kazanmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.