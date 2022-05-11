Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
AA - Emrah Oktay - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, Moğol rakibi Shinetsetseg Uranbileg'i 5-0 yenerek tur atladı.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, Moğol rakibi Shinetsetseg Uranbileg'i 5-0 yenerek tur atladı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 63 kilo ilk tur maçında ringe çıkan Gizem Özer, Moğolistan'dan Shinetsetseg Uranbileg ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan Gizem, ilk 2 raundu 5-0'lık skorlarla üstün kapattı. Etkili performansını sürdüren milli sporcu, son raundu da 4-1 aldı. Genel skorda 5-0'lık üstünlük kuran Gizem Özer, adını son 16 turuna yazdırdı.
Gizem, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü Yunan boksör Olga Pavlina Papadatou ile mücadele edecek.
AA / Emrah Oktay - Spor