Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 48 kiloda 16 müsabaka yapıldı. Bugün ringe çıkan tek Türk sporcu Ayşe Çağırır, Özbek rakibi Marjona Savrieva'yı yenerek adını üst tura yazdırdı.

Diğer karşılaşmalar sonucunda Ukrayna'dan Hanna Okhota, Fas'tan Yasmine Mouttaki, Polonya'dan Natalia Rok, Bulgaristan'dan Sevda Yuliyanova Asenova, İspanya'dan Marta Lopez Del Arbol, Hindistan'dan Nitu Nitu, Kazakistan'dan Alua Balkibekova üst tura çıktı.

İngiliz Demie-Jade Resztan, Japon Madoka Wada, Fransız Rim Bennama, Arjantinli Aldana Florencia Lopez, Avustralyalı Madeleine Bowen, Moğol Nyamsuren Janchiv, Sırp Snezana Siljkovic ve Venezuelalı Tayonis Anaonis Cadeno Rojas da son 16 turuna yükselen boksörler oldu.

Yarın 4 milli sporcu ringe çıkacak

?Şampiyonanın üçüncü gününde 52, 57, 63 ve 75 kiloda müsabakalar yapılacak. Akşam seansında 4 milli boksör ter dökecek.

Milli boksörlerden 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, ilk turda Dominik Cumhuriyeti'nden Miguelina Hernandez Garcia ile karşılaşacak. Yine ilk tur mücadelelerinde 63 kiloda Gizem Özer, Moğolistan'dan Shinetsetseg Uranbileg, 75 kiloda Büşra Işıldar ise Kazakistan'dan Nadezhda Ryabets ile karşı karşıya gelecek.

İlk turu geçen Esra Özyol ise 57 kiloda Moğolistan'dan Namuun Monkhor ile karşılaşacak.

Sporseverler, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ndeki müsabakaları solandan ücretsiz bir şekilde izleyebiliyor.