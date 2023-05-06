Dünya Judo Şampiyonası yarın başlayacak

Katar'ın başkenti Doha'da 7- 14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 48 kilo ve erkekler 60 kilo müsabakaları yapılacak.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası yarın Katar'ın başkenti Doha'da, kadınlar 48 kilo ve erkekler 60 kilo müsabakalarıyla açılış yapacak. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota hakkı kazandıracak en önemli maç takviminde yer alan organizasyonda ferdi mücadeleler 13 Mayıs'a kadar sürecek. 99 ülkeden 314 kadın ve 343 erkek judocunun yapacağı madalya karşılaşmalarında Türkiye, olimpik milli 7 erkek ve 4 kadın judoka ile tatamide yer alacak.

Ay-yıldızlı judogilerle puan, kota ve madalya müsabakasına çıkacak sporcular ve maç günleri şöyle:

Yarın: Erkekler 60 kiloda Salih Yıldız,

8 Mayıs Pazartesi: 66 kiloda Muhammed Ali Demirel

9 Mayıs Salı: 57 kiloda Hasret Bozkurt, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Umalt Demirel

10 Mayıs Çarşamba: 81 kiloda Vedat Albayrak

11 Mayıs Perşembe: 70 kiloda Fidan Ögel, 90 kiloda Mihael Zgank

13 Mayıs Cuma: +78 kiloda Kayra Sayit ve Hilal Öztürk ile +100 kiloda Münir Ertuğ - İSTANBUL

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023