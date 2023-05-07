Dünya Judo Şampiyonası, Katar'da başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası başladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın ilk gününde erkekler 60 kiloda milli sporcu Salih Yıldız tatamiye çıktı.

2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota hakkı verecek organizasyonda Salih Yıldız, ilk turu bay geçti. İkinci turda Kırgız Khanbolat Yrsybekov'u yenen milli sporcu, üçüncü turda Güney Koreli Lee Harim ile yaptığı müsabakayı altın skorda kaybetti.

Dünya Şampiyonası'nda yarın erkekler 66 kiloda Muhammed Ali Demirel mücadele edecek.