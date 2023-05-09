Dünya Judo Şampiyonası devam ediyor
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Katar'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda Haster Bozkurt beşinci oldu.
Katar'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda Haster Bozkurt beşinci oldu.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'da devam eden şampiyonanın üçüncü gününde 57 kiloda Hasret Bozkurt tatamiye çıktı.
Hasret Bozkurt, çeyrek final maçında Kosovalı Nora Gjakova'yı yenerek yarı finalist oldu. Yarı finalde Japon Haruka Funakubo'ya yenilen Hasret, üçüncülük karşılaşmasında Kanadalı Jesicca Klimka ile eşleşti. Rakibine yenilen milli sporcu, organizasyonu beşincilikle tamamladı.
Şampiyonada yarın erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor