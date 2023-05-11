Katar'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Mihael Zgank üçüncü turda elendi.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde 90 kiloda Mihael Zgank ile kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel tatamiye çıktı.

İlk turda Maritiuslu Remi Feuillet'i geçen milli sporcu Mihael Zgank, ikinci turda tarafsız sporcu Yahor Varapyeu yenerek üçüncü tura çıktı. Bu turda Gürcistanlı Luka Maisuradze'ye yenilen milli sporcu turnuvaya veda etti.

Kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan Ögel ise ilk tur karşılaşmasında Macar Szabina Gercsak'a mağlup oldu.

Şampiyonada cumartesi günü erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ, kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit ile Hilal Öztürk ile tatamiye çıkacak.