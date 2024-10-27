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Dünya İkincisi Uğur Arı, Jübile Planlıyor

Dünya İkincisi Uğur Arı, Jübile Planlıyor
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36 yaşındaki milli güreşçi Uğur Arı, gelecek yıl Macaristan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak aktif spor kariyerini noktalamak istiyor. Arı, antrenörlük kariyerine odaklanmayı planlıyor.

Dünya ikincisi milli sporcu Uğur Arı, gelecek yıl Macaristan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak aktif spor kariyerini noktalamak istiyor.

Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Arı, Hırvatistan'da 8-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak ilk bireysel uluslararası başarısını elde etti.

Yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü aktif spor kariyerini dünya şampiyonluğuyla noktalamak isteyen Arı, dünya şampiyonasına antrenör olarak görev yaptığı Darıca Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait salonda yoğun tempoda hazırlanıyor.

Şampiyonanın ardından jübile yapmayı planlayan Uğur Arı, şampiyon sporcular yetiştirmek için antrenörlüğe yoğunlaşacak,

"Güreş benim için bir yaşam tarzı"

Milli sporcu Uğur Arı, AA muhabirine, güreşin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu, yaşadığı sakatlıklara rağmen güreşi bırakmadığını söyledi.

Dünya ikinciliğiyle gurur duyduğunu belirten Arı, "Şampiyonluğu elimden kaçırdığım için çok mutsuzum ama ikinciliği de kazandığım için çok mutluyum. Benim için büyük bir derece. Türk bayrağını orada dalgalandırmak benim için büyük bir onur. İnşallah seneye şampiyonluğu almak nasip olur." dedi.

Arı, güreşin ağır bir spor olduğunu ve yaşı nedeniyle sürdürmekte zorlandığını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl inşallah kategorimde Dünya Şampiyonasına katılarak şampiyon olmak ve artık bu spora ara verip öğrencilerime odaklanarak onlarla antrenman yapmak istiyorum. Seneye dünya şampiyonu olmak ve sonra da jübilemi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Altyapıyı sağlam temellerle atarsak Türk güreşi ilerler"

Güreşte önceliğin altyapı olması gerektiğini vurgulayan Arı, antrenörlerle sporcuların sık sık kamplar yapması gerektiğini, altyapı ne kadar sağlam olursa Türk güreşinin de o kadar ilerleme kaydedeceğini anlattı.

Finalde kaybettiği rakibiyle gelecek yıl bir kez daha karşılaşmak istediğine belirten Arı, "Hırvatistan'daki rakiplerim çok iyiydi. En son finalde yenildiğim rakibim Bulgaristan sporcusu, geçen yıl da dünya şampiyonuydu. Bunun stresiyle maça çıktım. Yenebilirdim diye düşünüyorum ama rakibim de gayet iyiydi. İnşallah seneye tekrar karşılaşırsak onu yenip şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor

Macaristan Yaşam Dünya Spor

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