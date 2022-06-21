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Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı

AA - Gökhan Düzyol - Spor
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Dünya ikincisi halterci Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da davul zurnayla karşılandı.

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Burcu İldem Gerçekden, memleketi Aydın'da davul zurnayla karşılandı.

Meksika'nın Leon kentinde 11-18 Haziran tarihlerinde yapılan Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele eden ay-yıldızlı sporcu, koparmada 91 kiloyla gümüş, silkmede de 103 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ardından memleketi Aydın'a dönen 16 yaşındaki Burcu İldem Gerçekden için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

Ailesi, arkadaşları ve il müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından Türk bayrakları eşliğinde davul zurna ekibiyle karşılanan milli sporcu, gazetecilere, elde ettiği derecelerden dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Kızlarda takım halinde dünya şampiyonu olduklarını kaydeden Gerçekden, "Bir yandan mutluyum, bir yandan hüzünlüyüm. Kendi branşımda birinci olabilirdim. Buna da şükür. Elimden geleni yaptım. 3 gün yol sürdü. O yorgunluğa rağmen iyi bir derece elde ettiğimi düşünüyorum. Mutluyum ama daha iyisi olabilirdi." dedi.

Antrenörü Meliha Sarıkoca da "Sakatlığı olmasaydı şampiyon olabilecek bir sporcumuzdu. Müsabakaya gitmeden önce de sporcumuz sakatlık yaşadı. Her şeye rağmen mücadelesiyle madalyasını ülkemize kazandırdı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da mücadele edecek. Kendisinden şampiyonluk bekliyoruz." diye konuştu.

Fillikçioğlu ise milli haltercinin daha önce de derecelerinin bulunduğunu anımsatarak, genç sporcudan olimpiyatlarda başarı beklediklerini kaydetti.

AA / Gökhan Düzyol - Spor

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