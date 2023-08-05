U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogramda mücadele eden ve gümüş madalya alan Eylem Engin, memleketi Edirne'de davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

- Dünya ikincisi güreşçi memleketinde coşkuyla karşılandı

EDİRNE - U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilogramda mücadele eden ve gümüş madalya alan Eylem Engin, memleketi Edirne'de davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kilogramda Japon rakibi Sowaka Uchida'ya finalde mağlup olarak gümüş madalya alan Eylem Engin, Edirne'nin Süloğlu ilçesinde davul zurna ile karşılandı. Süloğlu girişinde coşkulu bir kalabalık grup tarafından karşılanan şampiyon güreşçi Eylem Engin, coşkulu kalabalık karşısında büyük gurur yaşadı. Karşılaya gelenlere teşekkür eden Eylem Engin, "Bugün çok heyecanlıyım, tüm halk beni burada karşılamaya gelmiş" dedi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, "Bu gurur gerçekten bize yeter. Bu işin mimarlarından birisi Eylem'in ailesi" diye konuştu.

Kadınlar 57 kilogramda mücadele eden ve şampiyonanın yarı finalinde Kırgız rakibi Aziza Keldibekova'yı yenerek finale yükselen milli sporcu, finalde ise Japon rakibi Sowaka Uchida ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde Eylem Engin, rakibine 10-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.