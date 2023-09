Dünya Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kg'da dünya üçüncüsü olan Feyzullah Aktürk, "Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Şampiyonluk kıl payı gitti. İnşallah bir sonraki Dünya Şampiyonalarında şampiyonlukla madalya ile taçlandırmak istiyorum" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi 5-3 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Müsabakanın ardından Feyzullah Aktürk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar açıklamalarda bulundu. Antrenörlerinin kendisini şampiyonluğa adapte ettiğini vurgulayan Aktürk, "Son saniyede gelen bir maçtı. Genel anlamda bir üstünlüğüm vardı ama hatayla kendimde alıp puan verdim. Olmadı rakibim öne geçti. Son saniyelerde başardık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Daha iyisini bekliyorduk. Başkanım ve antrenörlerim şampiyonluğa adapte etmişlerdi. Şampiyonluk kıl payı gitti. İnşallah bir sonraki Dünya Şampiyonalarında şampiyonlukla madalya ile taçlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Şeref Eroğlu: "Türk güreşi olarak bizim zaten bir çıtamız var"

Sporcusunu tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Türk güreşinin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Eksik olan ne varsa bunları tamamlayacağız. Serbestte yeni başladık, daha kadınlarımız var. Onlardan sonra esas geçen sene dünya şampiyonu olmuş, bu sene de Avrupa şampiyonu olmuş grekoromen takımımız var. Türk güreşi olarak bizim zaten bir çıtamız var; dünyada karşılığımız var. İnşallah yarın Grekoromen Milli Takımı'mız geliyor. Bu çocukların şu anda morale, motivasyona ihtiyacı var. Çünkü Olimpiyata 300 gün kaldı. Bütün ülke olarak olumlu eleştiriye her zaman açığız ama lütfen eleştiri yaparken de geçmişi çabuk unutmasınlar. Her şey Türk güreşinin, Güreş Federasyonu'nun kontrolünde, bu çocukları izlemeye devam etsinler. Her şey Türk güreşi için."

Abdullah Çakmar: "2024 Olimpiyatları'na ekibimizle birlikte gideceğiz"

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ise, "Gönül isterdi ki, bu madalya altın olsun. Burada hocalarımızla, federasyon başkanımızla beraber gerçekten gönül bağı ve aile ortamı kuruldu. Birlik, beraberlik çerçevesinde emin adımlarla 2024 Olimpiyatları'na ekibimizle birlikte gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Eroğlu, Feyzullah Aktürk'ün kazandığı madalyanın Türk güreşinin dünya şampiyonalarında elde ettiği 200. madalya olduğunu söyleyerek, sporcuyu, teknik heyeti tebrik etti. - BELGRAD