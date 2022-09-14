Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na kadınlarda yapılan müsabakalarla devam edildi.

Başkent Belgrad'daki organizasyonun beşinci gününde kadınlar 57, 59, 68 ve 72 kiloda elemeler gerçekleştirildi.

Gündüz seansında milli güreşçilerden Bediha Gün (57 kilo), Çinli Yongxin Feng, Ebru Dağbaşı (59 kilo), Japon Sakura Motoki, Nesrin Baş (68 kilo) da Moğol Delgermaa Enkhsaikhan ile yaptığı ilk tur müsabakasını kaybetti.

Şampiyonada ilk turu bay geçen Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kilo çeyrek finalinde ABD'li Amit Elor'a tuşla yenildi.

Geçen ay 20 yaş altında dünya şampiyonu olan ABD'li güreşçi Elor finale yükseldiği için repesaj hakkı elde eden Buse'nin bronz madalya şansı sürüyor. Buse, yarın repesajda Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşacak.

Milli sporcular Bediha Gün, Ebru Dağbaşı ve Nesrin Baş ise elendi.

Öte yandan kadınlar 65 kiloda Azerbaycanlı Elis Manolova ile yaptığı repesaj müsabakasını kaybeden Aslı Demir de organizasyona veda etti.

Şampiyonada bugün akşam seansında Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı güreşçi Samar Amer Ibrahim Hamza ile karşılaşacak.