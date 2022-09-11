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Dünya Güreş Şampiyonası

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Dünya Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Can, bronz madalya elde etti.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Selçuk Can, bronz madalya elde etti.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Selçuk Can, bronz madalya müsabakasında Kazak Ibragim Magomadov ile karşılaştı.

Müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-3'e getirmesini bilen milli güreşçi, son puan avantajıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Selçuk Can, böylece dünya şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Selçuk, "Açılışı bronz madalyayla yaptık. Buraya altın madalya, kemer hayaliyle geldim. Hayalime burada ulaşamadım ama Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım. İnancım bu yönde."

Selçuk, üzerinde emeği olan antrenörlerine ve kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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