Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, yarı finale yükseldi.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyona grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi.

82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Son dünya ikincisi Burhan, yarı finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaşacak.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Metehan Başar, 97 kilo ilk turunda Brezilyalı Igor Fernando Alves de Queiroz'u 2-1 mağlup etmesine rağmen ikinci turda Ermeni Artur Aleksanyan'a 3-1 yenildi.

67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Murat Fırat, Sırp Mate Nemes ile yaptığı ikinci tur maçını 10-2 teknik üstünlükle kaybetti.

63 kiloda mücadele eden Ahmet Uyar da ilk maçında İranlı Ali Reza Ayat Ollah Nejati'ye 5-0 mağlup oldu.

Akşam seansında 3 bronz madalya maçı var

77 kilo repesaj müsabakasında Brezilyalı Joilson de Brito Ramos Junior'ı 8-0 teknik üstünlükle geçen Yunus Emre Başar, akşam seansında bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yunus Emre, dünya üçüncülüğü için olimpiyat şampiyonu Hyeon-woo Kim ile karşı karşıya gelecek.

Bugün akşam seansında ayrıca 72 kiloda Selçuk Can ve 87 kiloda Ali Cengiz, bronz madalya müsabakasına çıkacak.