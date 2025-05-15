Dünya Güreş Birliği, Amatör MMA Dünya Şampiyonası Düzenleyecek

Dünya Güreş Birliği (UWW), ilk kez Amatör Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası düzenleyeceğini duyurdu.

UWW'nin açıklamasına göre, sporcu sağlığı ön planda tutularak koruyucu ekipmanlarla minderde gerçekleştirilecek organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılacak.

Şampiyonada yeni kurallar da test edilecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2024 yılında yapılan kongrede UWW çatısı altına giren amatör MMA branşında güvenlik odaklı kurallar ön planda tutuluyor.

Amatör MMA, 2025 yılı itibarıyla yeniden yapılandırılan kurallar, yaş kategorileri ve standartlaştırılmış formatlarla dünya çapında uygulanmaya başlandı.

Bu entegrasyon, UWW'nin güreş kökenli dövüş disiplinlerini tek bir çatı altında toplama ve güvenli, kontrollü, uluslararası tanınan bir modelle yönetme vizyonunun bir parçasını oluşturuyor.

Öne çıkan özellikleri

UWW yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk kez düzenlenecek Amatör MMA Dünya Şampiyonası, profesyonel MMA organizasyonundan şu temel farklılıklarla ayrılıyor:

Güvenlik ve koruyucu ekipman:

Eldivenler, dişlik, kaval koruyucu ve kasık koruyucu kullanımı zorunludur.

Yere düşmüş rakibin başına vurmak kesinlikle yasaktır.

Kurallar ve yasaklı teknikler:

Dirsek vuruşları, ayaktaki rakibe diz vuruşları ve profesyonel MMA'da serbest olan bazı riskli teknikler yasaktır.

Amatör MMA, 3 raunt x 3 dakika formatında, standart açık minder alanlarında uygulanır.

10 puanlık zorunlu sistem kullanılmaktadır.

Müsabakalar 3 puan hakemi, 1 minder hakemi, 1 başhakem eşliğinde yürütülür.

Yaş kategorileri:

Amatör MMA, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenmektedir.

17, 15, 13, 11 ve 9 yaş altındaki sporculara yönelik geliştirme süreci ise "pankration" kuralları altında yürütülmektedir.

Amatör modelin vizyonu:

UWW'nin amatör MMA modeli sporcu sağlığı, güvenliği, teknik eğitim, etik ve olimpik standartlara uygun bir gelişim yolunu temsil eder. Bu model, sporcuyu uzun vadeli kariyer yolculuğuna güvenle hazırlamayı hedeflemektedir.