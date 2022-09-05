Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası sona erdi Spor Haberleri Türkiye, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı. Türkiye, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı. Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon sona erdi. Milliler, şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Milli yüzücü Merve Tuncel, şampiyonada 400, 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında 3 altın madalya kazanarak yıldızlaştı. Organizasyonda en iyi kadın sporcu ödülünü Merve Tuncel aldı. Merve, geçen yıl da Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Türkiye'ye, Peru'da diğer altın madalyayı ise 200 metre karışıkta Sanberk Yiğit Oktar kazandırdı. Batuhan Filiz (Erkekler 800 metre serbest) ve Mehlika Kuzeh Yalçın (Kadınlar 200 metre kelebek) gümüş madalya elde etti. Defne Coşkun (Kadınlar 200 metre kurbağalama) ile Merve Tuncel, Mehlika Kuzeh Yalçın, Sevim Eylül Süpürgeci ve Defne Tanığ'dan oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı ise bronz madalya aldı. Türkiye, genel klasmanda Romanya ile dördüncülüğü paylaştı. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Türkiye Lima Spor Haberler

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