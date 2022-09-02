Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
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Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Filiz erkekler 800 metre serbestte gümüş madalya kazandı.
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Filiz erkekler 800 metre serbestte gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da devam eden organizasyonda Batuhan Filiz erkekler 800 metre finalinde 7: 55.61'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.
Şampiyona 4 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Spor