Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Spor Haberleri Peru'nun başkenti Lima'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. Peru'nun başkenti Lima'da devam eden Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8: 30.00'lık derecesiyle, Sanberk Yiğit Oktar da 200 metre karışık mesafesinde 1: 59.89'luk zamanıyla gençler dünya şampiyonu oldu. Mehlika Kuzeh Yalçın ise 200 metre kelebekte 2: 13.23'lük derecesiyle gümüş madalya aldı. Şampiyonada dün kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı bronz madalya elde etmişti. Kaynak: AA / Spor Lima Spor Haberler

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