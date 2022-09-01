Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası Spor Haberleri Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Sanberk Yiğit Oktar, Mehlika Kuzeh Yalçın, Batuhan Filiz ve 4x100 metre karışık bayrak takımı finalde yüzmeye hak kazandı. Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Sanberk Yiğit Oktar, Mehlika Kuzeh Yalçın, Batuhan Filiz ve 4x100 metre karışık bayrak takımı finalde yüzmeye hak kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon başkent Lima'da devam ediyor. Milli sporcular Sanberk Yiğit Oktar 200 metre karışık, Mehlika Kuzeh Yalçın 200 metre kelebek, Batuhan Filiz 200 metre serbest kategoride; Sudem Denizli, Kaan Kara, Nilsu Demiran ve Atakan Malgil'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, finalde yüzmeye hak kazandı. Milli sporcular Defne Tanığ 200 metre kelebekte 9'uncu, Tolga Temiz 200 metre serbestte 13'üncü oldu. Ayrıca İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, Ahmet Nakkaş 200 metre karışıkta 2.28: 02'lik derecesiyle 60-64 yaş kategorisinde Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Lima Spor Haberler

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