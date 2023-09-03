Dünya Gençler Motokros Şampiyonluğu'nu Alman Simon Laengenfelder kazandı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Dünya Gençler Motokros Şampiyonluğu'nu (MX 2) Alman Simon Laengenfelder kazandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirin motokros etkinlikleri bugün yapılan yarışlarla sona erdi. MX2 Türkiye yarışının ilk ayağını Alman Simon Laengenfelder kazanırken, Belçikalı Jago Geerts ikinci ve Belçikalı Liam Everts ise üçüncü oldu. MX2'de dünya klasmanında liderliği koruyan İtalyan Andrea Adamo, talihsiz sorunlar yaşayarak MX2 Türkiye yarışının ilk ayağını 10'uncu sırada tamamladı.

MX2 Türkiye'nin ikinci yarışını Norveçli Kevin Horgmo kazandı. Belçikalı Liam Everts ikinci, Roan Van de Moosdijk üçüncü oldu. Liderliğini koruyan Andrea Adamo ikinci yarışı 5'inci sırada tamamladı.

MX2 Türkiye yarışında böylece Liam Everts kazanırken, Kevin Horgmo ikinci, Jago Geerts ise üçüncü oldu. Liderliğini sürdüren Andrea Adamo 6'ncı sırada bitirmiş oldu.

MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonluğu'nda İtalyan Andrea Adamo 732 puana yükselerek liderliğini korudu. Belçikalı Liam Everts 684 puanla ikinciliği, Belçikalı Jago Geerts ise 650 puanla üçüncü sırada yer aldı. - AFYONKARAHİSAR