Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda Türkiye etabını Lucas Coenen kazandı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında MX2 kategorisinde yapılan yarışta Lucas Coenen birinci oldu. Kay de Wolf ikinci, Simon Laengenfelder ise üçüncü oldu. Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.
Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Lucas Coenen kazandı.
Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.
Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi.
Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay de Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.
Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.
Türkiye Güncel Dünya Spor
Sıcak Gelişme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin takipçisi olacağım.