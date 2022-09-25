Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda Mikayil Şen altın madalya kazandı Spor Haberleri İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nın son günü altın nokta disiplininde yarışan milli sporcu Mikayil Şen, şampiyon oldu. İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nın son günü altın nokta disiplininde yarışan milli sporcu Mikayil Şen, şampiyon oldu. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, Mikayil'in İtalyan rakibi Tommaso Martini'yle finalde karşılaştığı belirtildi. Milli sporcunun, finalde toplam 24 puanlık atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde ettiği aktarıldı. Şampiyonada çift kadınlarda ise Medine Kaya ve Şevval Akçanlı'nın bronz madalya kazandığı kaydedildi. Milli sporculara törende madalyalarını aynı zamanda Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı da olan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen'in takdim ettiği ifade edildi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki İtalya Dünya Spor Haberler

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