Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası Spor Haberleri Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, karışık bayrak kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda, 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, karışık bayrak kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda düzenlenen organizasyonda Burcunaz Narin, Tuna Erdoğan, Emir Batur Albayrak ve Ahmet Burak Işık'tan oluşan 14-16 Yaş Açık Su Yüzme Milli Takımı, 4x1500 metre karışık bayrak kategorisinde 1.13.24.00'lük derecesiyle dünya gençler 3'üncüsü olmayı başardı. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Türkiye su Spor Haberler

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