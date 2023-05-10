Dünya Etnospor Konfederasyonunun 'Geleneğin İzi Söyleşileri' YouTube'da yayımlanıyor

Geleneklerin ihyası çalışmalarını sürdüren Dünya Etno spor Konfederasyonu, dijital platformlarında gelenek kavramı etrafında yeni içerikler üretmeye devam ediyor.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre "Geleneğin İzi Söyleşileri", Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyen, araştırmacı, yazar ve spor insanını Etnospor YouTube kanalında izleyicileriyle buluşturuyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, İngilizce yayınlar yaptığı kanalında da uluslararası isimleri konuk alıyor. Alman asıllı Axel Würz, hobileri arasında bulunan güreş fotoğrafçılığı üzerinden geleneğe bakış açısını izleyicilere aktarırken, Japon asıllı Dr. Naoki Kayyim Yamamoto da kendi ülkesindeki geleneklere dair paylaşımlarda bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu YouTube kanallarında Türkçe ve İngilizce yayınlarına devam edecek.