Dünya Eskrim Şampiyonası Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, çeyrek finale çıktı. Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, çeyrek finale çıktı. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda piste çıkan Erkek Kılıç Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı. Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan kurulu milli takım, tablo-32'deki rakibi Romanya'yı 45-42, tablo-16'da ise İran'ı 45-38 yenerek ön eleme turlarını tamamladı. Milli takım, yarın Macaristan ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. AA / Musa Samur - Spor Kahire Mısır Spor Haberler

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