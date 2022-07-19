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Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Dünya Eskrim Şampiyonası

Milli sporcu İrem Karamete, Mısır'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası kadınlar flörede 51. oldu.

Milli sporcu İrem Karamete, Mısır'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası kadınlar flörede 51. oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kahire'de düzenlenen organizasyonda kadınlar flöre mücadeleleri yapıldı.

Milli eskrimci İrem Karamete, tablo-64'te karşılaştığı Japon Sera Azuma'ya 15-10 yenilerek organizasyonu 51. sırada tamamladı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

İrem Karamete Mısır Spor Haberler

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