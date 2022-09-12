Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası finali Spor Haberleri 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Polonya'yı 3-1 yenen İtalya kazandı. 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Polonya'yı 3-1 yenen İtalya kazandı. Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynanan finalde, ev sahibi ülkenin takımıyla ile İtalya karşılaştı. İtalya, 22-25, 25-21, 25-18 ve 25-20'lik setlerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Böylece İtalya, 1998'den bu yana ilk, tarihindeki 4. dünya şampiyonluğuna ulaştı. 3'üncülük maçında ise Brezilya, Slovenya'yı 3-1 mağlup etti. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Polonya İtalya Spor Haberler

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