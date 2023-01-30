Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı Danimarka kazandı Spor Haberleri Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 34-29 yenen Danimarka, kupanın sahibi oldu. Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 34-29 yenen Danimarka, kupanın sahibi oldu. Polonya ile İsveç'in ortaklaşa düzenlendiği turnuvanın finalinde, Fransa ile Danimarka, Stockholm kentindeki Tele2 Arena'da karşılaştı. Danimarka, ilk yarısını 16-15 önde kapattığı karşılaşmayı 34-29 kazanarak altın madalya kazandı. Son üç dünya şampiyonasından zaferle ayrılan Danimarka, turnuva tarihinde bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçti. 6 altın madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fransa ise bu kez gümüşle yetindi. Öte yandan, İsveç'i 39-36 mağlup eden İspanya ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Danimarka Fransa Dünya Spor Haberler

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