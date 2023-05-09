Milli sporcular Enver Muzaffer ile Kaan Aykutsun, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda elemeleri geçemeyerek şampiyonaya veda etti.

Milli sporcular Enver Muzaffer ile Kaan Aykutsun, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda elemeleri geçemeyerek şampiyonaya veda etti.

Türkiye Boks Federasyonundan alınan bilgiye göre, başkent Taşkent'te devam eden organizasyonun eleme müsabakalarında milli sporcular Enver Muzaffer ile Kaan Aykutsun ringe çıktı.

Maçlarda 54 kiloda mücadele eden Enver Muzaffer Kübalı Soto Yosvany Veitia'ya, 80 kiloda yarışan Kaan Aykutsun ise Kazak rakibi Nurbek Oralbay'a yenilerek organizasyona veda etti.

Organizasyon 14 Mayıs'ta sona erecek.