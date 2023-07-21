Dünya Düzce Günleri Spor Turnuvalarına Başvurular Başladı

Dünya Düzce Günleri farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Spor dallarında düzenlenecek müsabakalar için takımını kuranlar 28 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.

Düzce Belediyesi, Dünya Düzce Günleri hazırlıklarını sürdürüyor. Konser serisinin açıklanmasının ardından 8 gün sürecek festivalde gündüz etkinlikleri de netleşmeye başladı. Gençlerin spor yönelmesi ve teşvik edilmesi konusunda organizasyonlar düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Anıtpark Meydanı'nda hazırlanacak spor alanlarında turnuva düzenleyecek.

Futbol (4x4), Basketbol (3x3), Voleybol (2x2), Oryantiring, Badminton, VR, Taç Tenis, Cornhole ve Bocce branşlarında düzenlenecek turnuvaya katılmak isteyenler takımlarını kurarak 28 Temmuz tarihine kadar Düzce Belediyesi internet sitesinden başvuruda bulunabilecek. Ödüllü turnuva sonunda dereceye girenlere akıllı saat, bluetooth kulaklık ve ses bombası hediye edilecek. - DÜZCE