Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası sonrası memleketi Malatya'ya dönen Hatice Akbaş, coşkuyla karşılandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 54 kilogramda temsil ederek dünya şampiyonu olan Malatya-Akçadağlı 21 yaşındaki milli boksör Hatice Akbaş, sabah saatlerinde inen uçakla memleketi Malatya'ya geldi. Akbaş'ı havalimanında; Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Akçadağ Belediye Başkanvekili Mustafa Turhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Hilal Yıldırım, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Bülent Polat, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz karşıladı.

Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve olimpiyatlarda da madalya kazanma sözünü verdiğini söyledi. Davul zurnayla karşılanan başarılı sporcu, bir süre çiftetelli oynadıktan sonra şehir turu attı.