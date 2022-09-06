Dünya Boccia Challenger Turnuvası, yarın İtalya'da başlayacak
Spor Haberleri
Dünya Boccia Challenger Turnuvası yarın İtalya'da başlayacak.
Dünya Boccia Challenger Turnuvası yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-13 Eylül tarihlerinde Roma Teknik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 20 ülke katılacak.
Türkiye'yi, BC3 kategorisinde Öner Bozbıyık, Ersoy Turp ve Havva Alyurt, BC4 kategorisinde Yahya Gürbüzer, Mehmet Emin Ateş ve Fatma Gürbüzer temsil edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor