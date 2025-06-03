Dünya Bisiklet Günü'nde Çocuklarla Anlamlı Etkinlik

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlikle kutladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü, geleceğe umutla bakan çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlikle kutladı. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda düzenlenen organizasyonda, ilkokul öğrencileri "Pedala İlk Adım" projesi kapsamında bisiklet eğitimi aldı, profesyonel bisikletçilerle pedal çevirdi. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda sekiz yıldır başarıyla sürdürülen "Pedala İlk Adım" projesi, ilköğretim çağındaki çocuklara yalnızca temel bisiklet eğitimi vermekle kalmıyor; aynı zamanda onların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimlerine de çok yönlü katkı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle yürütülen "Pedala İlk Adım" projesi, bu yıl da çocukların bisikletle tanışmasına, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam etti. Etkinlikte çocuklar, hem temel bisiklet eğitimi aldı hem de okul içinde kurulan parkurda pratik yapma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca çocuklara hem teorik hem de pratik bisiklet eğitimi verildi. Uzman eğitmenler eşliğinde temel sürüş tekniklerini öğrenen öğrenciler, parkurda uygulamalı olarak bisiklet kullanma deneyimi yaşadı. Profesyonel bisikletçilerle birlikte yapılan sürüşte, sporun eğlenceli ve sağlıklı yönü ön plana çıkarıldı.

Bisiklet sporcuları öğrencilere bire bir destek sunarken, bisikletin çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuna dair bilgiler de paylaşıldı. Sporcular, kendi spor yaşamlarından örnekler vererek çocuklara ilham oldu; küçük yaşta bisikletle tanışmanın hem fiziksel gelişime hem de özgüvene katkı sağladığını vurguladılar.

Program kapsamında Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü sporcuları da miniklerle bir araya gelerek bisiklet kültürünü ve spor sevgisini paylaştı. Okul bahçesinde gerçekleşen renkli ve heyecan dolu etkinlikte, çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, yaptığı açıklamada "Pedala İlk Adım projesiyle sadece bisiklet öğretmiyoruz; çocuklara hareketli yaşamın, çevre bilincinin ve sporun değerini kazandırıyoruz. Bu proje, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL