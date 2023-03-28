Dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, Tümer Metin ile karşılaştı

Milli bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle İstanbul'a gelen dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, eski milli futbolcu Tümer Metin ile karşılaştı. Ceulemans, turnuvaya davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dünya, Avrupa ve Belçika şampiyonu dünya bilardo efsanesi 'Mr. 100' lakaplı Raymond Ceulemans, BilardoMax'ın ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen geleneksel Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası'na katıldı. Bugün başlayan turnuvada eski milli futbolcu Tümer Metin ile maç yapan efsane bilardocu, açıklamalarda bulundu. Kendisini muhteşem hissettiğini belirten 85 yaşındaki sporcu, "2001 yılında kariyerimi son dünya şampiyonluğuyla dondurdum. Çok mutluyum böyle bir şov turnuvasına katıldığım için. Semih Saygıner davet iletince ben de kabul ettim" diye konuştu.

Handikaplı turnuva sistemi, katılımcı sporcuların geçmiş dönemdeki istatistikleri dikkate alınarak her sporcunun maçı kazanabilmek için farklı bir sayıya ulaşabilmesi üzerine kurulmuş ve amatörlerle profesyonellerin bir arada yarışabilmesine olanak sağlayan bir sistem. Bu organizasyonda; 250 katılımcı final turlarına kalabilmek için altı ayı aşkın bir süredir mücadele ediyor. Raymond Ceulemans'ın yanı sıra eski milli futbolcu Tümer Metin, sanatçı Baha, dünya literatüründe kendi adıyla anılan icat etmiş olduğu bilardo sistemleriyle önemli bir yere sahip olan Murat Tüzül, 2022 yılı gençler dünya şampiyonu Burak Haşhaş, milli takım sporcularından Turgay Orak, dünya kupası sahibi Adnan Yüksel, Kore'de PBA organizasyonlarında ülkemizi başarıyla temsil eden ve kısa bir süre önce etap kazanarak çok önemli bir başarıya imza atan Birol Uymaz ve organizasyonun ana sponsoru Mehmet Balabanoğlu, turnuvaya final turlarından 'fix' oyuncu olarak dahil oldu.