Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türk Sporcular Elendi

Dünya Badminton Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Özge Bayrak Bağcı ve Neslihan Arın teklerde, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de çiftlerde karşılaştıkları rakiplerine yenilerek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 53 ülkeden 382 badmintoncunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'yi 4 sporcu temsil etti.

Tek kadınlar kategorisinde korta çıkan Özge, ilk turda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho'yu 2-0'lık (21-10, 21-14) skorla geçti. Özge, Kanada'dan 16 numaralı seribaşı Michelle Li ile oynadığı son 32 turu maçını 2-1 (21-14, 17-21, 21-10) kaybederek turnuvaya devam edemedi.

Neslihan, tek kadınlardaki ilk tur karşılaşmasında 8 numaralı seribaşı Japon Tomoka Miyazaki'ye 2-1 (16-21, 21-12, 21-14) mağlup oldu.

Turnuvaya çift kadınlarda katılan Bengisu ile Nazlıcan ise Japon rakiplerinin maçtan çekilmesi sonucu ilk turu geçti. Bengisu ile Nazlıcan, son 32 turunda Japonya'dan 3 numaralı seribaşı Nami Matsuyama-Chiharu Shida ikilisine 2-0 (21-9, 21-12) yenilerek elendi.