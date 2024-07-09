Dünya Badminton Günü Pamukkale'de Kutlandı

Dünya Badminton Günü (World Badminton Day) etkinlikleri, Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Pamukkale Travertenleri'nde kutlandı. Sporcular badminton oynayarak spora ve hareketliliğe dikkat çekti.

5 Temmuz Dünya Badminton Günü, Denizli'de ve ilçelerinde coşkuyla kutlandı. Denizli'de ki kutlamalar kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Unesco Kültür ve Doğal Mirasında yer alan Pamukkale'de etkinlik gerçekleştirildi.

Badminton branşı lisanslı sporcuları ve özel sporculardan oluşan grup, günün anlamına özel Pamukkale'de sahne aldı. 5 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde ilk olarak Naturel Park Gölet alanında portatif badminton sahaları üzerinde badminton oynayan gençler, daha sonra Pamukkale Travertenleri üzerinde badminton oynadı.

Turistler de eşlik etti

Badminton İl Temsilciliği girişimiyle gerçekleşen organizasyonda 2024 Hareketlilik Yılına dikkat çekildi. Badminton oynayan gençleri Pamukkale'yi gezen turistler merakla izlerken bazı turistler badminton oynayarak etkinliğe katıldı. Özel sporcuların da yer aldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. - DENİZLİ