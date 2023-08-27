Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dokuzuncu ve son gününde kadınlarda yüksek atlama, 800 metre, 3 bin metre engelli, 4x400 metre bayrak, erkeklerde ise maraton, cirit atma, 5 bin metre ve 4x400 metre bayrak yarışlarının finalleri yapıldı.

Erkekler maratonda milli atletlerden Hüseyin Can, 2.22.11'le 50. olurken, Kaan Kigen Özbilen yarışı tamamlayamadı.

Yarışta Ugandalı Victor Kiplangat 2.08.53'le altın, İsrailli Maru Teferi 2.09.12'yle gümüş, Etiyopyalı Leul Gebresilase, 2.09.19'la bronz madalya elde etti.

Kadınlar 800 metrede altın madalya el değiştirdi

Kadınlar 800 metrede son dünya şampiyonasında üçüncü olan Kenyalı Mary Moraa, 1.56.03'le altın madalya elde etti.

Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 1.56.34'le gümüş, son dünya şampiyonu ABD'li Athing Mu, 1.56.61'le bronz madalya kazandı.

Kadınlar 3 bin metre su engellide dünyada yılın en iyi derecesi

Kadınlar 3 bin metre su engellide Bahreynli Winfred Mutile Yavi, 8.54.29'la dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek şampiyon oldu.

Kenyalı Beatrice Chepkoech, 8.58.98'le ikinci, bir başka Kenyalı Faith Cherotich, 9.00.69'la üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında Hollanda'nın şampiyonluğu son metrelerde geldi

Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters ve Femke Bol'dan oluşan Hollanda takımı, 3.20.72'yle dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek altın madalyaya uzandı.

Candice Mcleod, Janieve Russell, Nickisha Pryce ve Stacey Ann Williams'tan oluşan Jamaika takımı, 3.20.88'le şampiyonluğu son metrelerde kaçırarak gümüş madalya elde ederken, Laviai Nielsen, Amber Anning, Ama Pipi ve Nicole Yeargin'den oluşan Büyük Britanya takımı bronz madalya kazandı.

Kadınlar yüksek atlamada bir ve ikinci sıra yer değiştirdi

Kadınlar yüksek atlamada, son dünya şampiyonasında gümüş madalya elde eden 21 yaşındaki Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh, 2.01'le dünya şampiyonluğunu kazandı. Ukraynalı atlet, dünya şampiyonasında ilk altın madalyasını kazandı.

Aynı disiplini son dünya şampiyonu Avustralyalı Eleanor Patterson 1.99'la ikinci, bir diğer Avustralyalı Nicola Olyslagers aynı dereceyle üçüncü sırada tamamladı.

Norveçli Ingebrigtsen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu

Erkekler 5 bin metrede Avrupa ve dünya şampiyonu Norveçli Jakob Ingebrigtsen, 13.11.30'la üst üste ikinci kez altın madalya ulaştı.

İspanyol Mohamed Katır, 13.11.44'le ikinci, Kenyalı Jacob Krop, 13.12.28'le üçüncü oldu.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışını ABD, yılın en iyi derecesini elde ederek kazandı

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Quincy Hall, Vernon Norwood, Justin Robinson ve Rai Benjami'nden oluşan ABD takımı, 2.57.31'le dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek altın madalya elde etti.

Ludvy Vaillant, Gilles Biron,David Sombe ve Teo Andant'tan oluşan Fransa takımı 2.5845'le gümüş, Alex Haydock-Wilson, Charles Dobson, Lewis Davey ve Rio Mitcham'dan oluşan Büyük Britanya takımı 2.58.71'le bronz madalya kazandı.

Erkekler cirit atmada Hintli Chopra, altın madalya kazandı

Erkekler cirit atmada son dünya şampiyonasında gümüş madalya elde eden Hintli Neeraj Chopra, 88.17'lik derecesiyle şampiyon oldu.

Pakistanlı Arshad Nadeem 87.82'yle gümüş, Çek Jakub Vadlejch, 86.67'yle bronz madalya elde etti.

ABD, 29 madalyayla zirvede yer aldı

ABD, 12 altın, 8 gümüş, 9 bronz toplam 29 madalyayla organizasyonu zirvede tamamladı.

4 altın, 2 gümüş toplam 6 madalyayla Kanada ikinci, 4 altın, 1 gümüş toplam 5 madalyayla İspanya üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon, protokol konuşmalarıyla sona erdi.

Madalya sıralaması şu şekilde: