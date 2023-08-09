Dünya Atletizm Birliği Türkçe Yayınlarını Başlattı

Dünya Atletizm Birliği (WA), Türkçe dilinde yayın yapmaya başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu kararın Türkiye ve Türkçe konuşan diğer ülkeler için önemli olduğunu belirtti. WA, rehberlerini Türkçe olarak da yayımlayacak ve Türkçe konuşan ülkelerdeki vatandaşlar da bundan faydalanabilecek. Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi: En İyi Uygulama Kılavuzu da Türkçe olarak yayımlandı ve tüm üye federasyonlarla paylaşıldı.

Dünya Atletizm Birliği (WA) yayınları artık Türkçe dilinde de yayımlanacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda Türkçe konuşan diğer ülkeler için de yerinde bir karar verildiğini söyledi.

Dünya Atletizm Birliği, 200'ün üzerinde üye ülkeyle paylaşmak için hazırladığı rehberleri artık Türkçe olarak da yayımlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın girişimleriyle, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince gibi dillerde yayımlanan rehberlerden sadece Türkiye değil, aynı zamanda Türkçe konuşan birçok ülkedeki vatandaşlar da faydalanacak.

Son olarak yayımlanan Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi: En İyi Uygulama Kılavuzu, Dünya Atletizm Birliği kütüphanesinde Türkçe olarak yerini aldı ve tüm üye federasyonlarla da paylaşıldı.

İçeriğinde sürdürülebilirlik taahhüdü, sürdürülebilirlik planı, atık, enerji, gıda ve su yönetimi başlıklarıyla, birçok çevresel sürdürülebilirlik başlığı ve detaylarının yer aldığı kılavuz 2021'de yayımlanan pilot sürümün ardından güncellenerek, üye federasyonların hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili mutlu olduklarını aktaran Başkan Çintimar, "Yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda Türkçe konuşan diğer ülkeler için de yerinde bir karar. Bundan sonra yayımlanacak kılavuzlar için de aynı hizmetin verilmesi konusunda girişimler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi: En İyi Uygulama Kılavuzu'na Türkiye Atletizm Federasyonu web sitesinden de ulaşılabiliyor. - İSTANBUL