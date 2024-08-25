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Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Gerçekleştirildi

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Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu ve kadınlar ampute futbol dünya kupasının organizasyonunun en önemli gündem maddesi olduğunu belirtti.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, bir otelde gerçekleştirilen iki günlük toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulunu Ankara'da toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Önceki toplantıları çevrimiçi yaptıklarını dile getiren Uztürk, "Yüz yüze yapılan toplantının çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. 4 yıldan beri WAFF'ın başkanlığını yürütüyorum. Gündem başlıkları çok. Uyruk değiştiren sporcuların diğer ülkelerde yarışması, kadınlar dünya kupasının girişlerinin yapılması, hatta siyasi başlıklara kadar önemli konular var. Dünyada ilk defa kıtalarda eleme müsabakaları oynatarak İstanbul'daki dünya kupasını yapmıştık. Bu WAFF'ın gerçekleştirdiği ilk ciddi organizasyon oldu. Şimdi de onun arkasından diğer önemli faaliyetler gelecek. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Genel kurulun en önemli gündem maddesinin Kadınlar Ampute Futbol Dünya Kupası'nın organizasyonu olduğunu vurgulayan Uztürk, şunları söyledi:

"En önemli hamlelerimizden kadınlar dünya kupasını, 4 yıl önce göreve gelirken söz vermiştik. Erkeklerde dünya kupası faaliyetleri düzenli olarak yürüyor, 4 yılda bir gerçekleştiriyoruz. Bir tanesinde dünya şampiyonu, diğerinde dünya 2'ncisi olduk. Kadınlar dünya kupasını manifestomuzda yapacağımızın sözünü verdik. Kolombiya'nın Barranquilla kentinde 10 takımın katılımıyla 2-11 Kasım tarihlerinde ilk defa kadınlar dünya kupası düzenleyeceğiz. Bu çok önemli. Bundan sonra da aynı periyotlarla devam ettireceğiz."

Kaynak: AA / Spor

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