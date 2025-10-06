Haberler

Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti

Dünya 3.'sü 55 yaşındaki veteran güreşçi, gözünü altın madalyaya dikti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan milli sporcu Varol Demirköse, Macaristan'da yapılacak organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan milli sporcu Varol Demirköse, Macaristan'da yapılacak organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

Çocukluk yıllarında gönül verdiği güreş sporuna azim ve kararlılıkla devam eden 55 yaşındaki milli sporcu Demirköse, 3 evladının yanı sıra birçok güreşçiyi Türk sporuna kazandırdı.

Veteran kategoride ulusal şampiyonlukları, bir kez dünya üçüncülüğü ve 3 kez dünya beşinciliği bulunan Demirköse, yeni başarılara imza atmak için yoğun çalışmaya devam ediyor.

Macaristan'ın Tatabanya kentinde 7-12 Ekim tarihlerindeki Veteran Güreş Dünya Şampiyonası'da 78 kiloda mindere çıkacak milli sporcu, Türk bayrağını kürsünün zirvesinde göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Bütün yılı çalışarak geçirdik"

Varol Demirköse, AA muhabirine, 45 yıldır güreş sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Zorlu çalışma sürecinin neticesinde 20 günde 8 kilo verdiğini anlatan Demirköse, "Şampiyonada kesinlikle ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Ülkemi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Demirköse, bugüne kadarki çalışmalarının başarılı olacağını gösterdiğini dile getirerek destek veren Türkiye Güreş Federasyonuna teşekkür etti.

Şampiyonada zirvede yer almayı çok istediğini dile getiren Demirköse, "Geçtiğimiz dünya şampiyonasından geldiğimiz günden bir gün sonra çalışmalarımıza başladık. Hiç ara vermedik. Bütün yılı çalışarak geçirdik. İnanıyorum ki bu şampiyonada rengini şehit kanımızdan alan şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız." diye konuştu.

Şampiyonaya katılacak sporcuların birbirinden değerli olduğuna dikkati çeken Demirköse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sporcular geçmişte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan sporcular. Hepsi kıdemli, usta sporcular. Burada basit bir sporcu yok. Geçmişte dünya çapında derece almış, insanların televizyonlarda hayranlıkla izlediği sporcularla mücadele edeceğiz. Gittiğimiz şampiyona oldukça önemli. Güreş çok ağır bir spor. Her gün 2-3 saat antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyoruz. Milletimizin desteğiyle mücadele ediyoruz. Milletimizden dua istiyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Spor
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir

Tarih netleşti! Ankara kulislerini sarsan Demirtaş iddiası
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.