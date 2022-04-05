Dünya 3. Klasman Buz Hokeyi Şampiyonası

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'ı 6-2 mağlup etti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki şampiyonada ilk maçında ev sahibini 7-2 yenen milliler, ikide iki yaptı.

Milliler, gruptaki 3. maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.