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Dünya 3. Klasman Buz Hokeyi Şampiyonası

AA - Musa Samur - Spor
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Dünya 3. Klasman Buz Hokeyi Şampiyonası

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'ı 6-2 mağlup etti.

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Tayvan'ı 6-2 mağlup etti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki şampiyonada ilk maçında ev sahibini 7-2 yenen milliler, ikide iki yaptı.

Milliler, gruptaki 3. maçında yarın Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Şampiyonası, Buz Hokeyi, Tayvan, Milli, Spor, Haberler

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