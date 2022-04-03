Dünya 3. Klasman Buz Hokeyi Şampiyonası
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ilk maçında Lüksemburg'u 7-2 mağlup etti.
Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ilk maçında Lüksemburg'u 7-2 mağlup etti.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da başlayan şampiyonada milliler ilk maçında karşılaştığı ev sahibi ekibi 7-2 yendi.
Milliler 5 Nisan Salı günü ikinci maçında Tayvan ile karşılaşacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor