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Dünya 3. Klasman Buz Hokeyi Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Dünya 3. Klasman Buz Hokeyi Şampiyonası

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ilk maçında Lüksemburg'u 7-2 mağlup etti.

Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ilk maçında Lüksemburg'u 7-2 mağlup etti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da başlayan şampiyonada milliler ilk maçında karşılaştığı ev sahibi ekibi 7-2 yendi.

Milliler 5 Nisan Salı günü ikinci maçında Tayvan ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Dünya Şampiyonası, Lüksemburg, Buz Hokeyi, Milli, Spor, Haberler

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