Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 4 madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye serbest stil milli takımı 4 madalya kazandı. Şampiyonada altın madalya kazanan Muhammed Gimri, hedefinin 2028'de olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya elde eden serbest stil milli takımı, yurda döndü.

Başkent Tiran'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü yetkilileri ve sporcuları ile güreşçilerin aileleri karşıladı.

Şampiyonada serbest stilde Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran Muhammed Gimri ile A Milli Takım Antrenörü Tevfik Keleş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Muhammed Gimri, bu şampiyonaya 10 yıldan bu yana hazırlandığını belirterek, "Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. İnşallah aynı şekilde büyüklerde de devam edeceğim. Hedefim, 2028'de olimpiyat şampiyonu olmak ve Türk bayrağını taşımak." ifadelerini kullandı.

Güreşe başlamasında merhum dedesinin önemli rol oynadığını kaydeden 20 yaşındaki sporcu, "Dedem de güreşçiydi. Onu örnek alarak güreşe başladım ve çok şükür dünya şampiyonu oldum. Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ı örnek alıyorum." diye konuştu.

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda ilklere imza attıklarına vurgu yapan Tevfik Keleş, "İlk altın madalyamızı Muhammed Gimri ile aldık. 125 kiloda Adil Mısırcı gümüş madalya, 97 kiloda Oktay Çiftçi ile 65 kiloda Abdullah Toprak bronz madalya kazandı. Takım halinde de ilk kez dünya ikincisi olduk. Teknik direktörümüz Abdullah Çakmar yönetiminde verimli bir kamp dönemi geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Güreş Federasyonumuza bize vermiş oldukları imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Asıl amacımız, gençlerle beraber önce 2024 Paris Olimpiyatları. Devamında da 2028'deki olimpiyatlara bu gençleri hazırlamak." şeklinde görüş belirtti.