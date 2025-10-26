Haberler

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda İki Madalya

Güncelleme:
Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan, final müsabakasında Amerikalı rakibi Levi David Haines'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
